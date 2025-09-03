مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظّم الملتقى التنسيقي الرابع للمؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية

وأوضح الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن الملتقى يمثل محطة مهمة في مسار العمل المشترك بين المؤسسات اللغوية، وفرصة لتعزيز التعاون ودعم تبادل الخبرات والتجارب المتميزة في تعليم العربية ونشرها؛ على نحو يسهم في رفع كفاية البرامج والمبادرات، وتكامل الأدوار، وتعظيم الأثر في المجتمع. ويُعقد الملتقى سنويًّا لتجسير التواصل مع المؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية، وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بينها؛ إسهامًا في تعزيز حضور اللغة العربية وخدمتها محليًّا ودوليًّا، وترسيخ مرجعية المجمع العلمية واللغوية في الأعمال المرتبطة بتعليم اللغة العربية ونشرها، وإطلاع المؤسسات المعنية على رؤية المجمع وإستراتيجياته وأهدافه ومشروعاته، وإبراز دور المؤسسات السعودية في خدمة اللغة العربية تخطيطًا وتعليمًا ونشرًا.