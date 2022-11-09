وزير الطاقة: الهجمات السيبرانية تُستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو طائرات مُسيَّرة

حققت السعودية إنجازًا عالميًّا جديدًا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات "الاتحاد الدولي للاتصالات"، محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030؛ إذ كان ترتيبها الـ46 عالميًّا في نسخة المؤشر لعام 2017م، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.