"فنان العرب" يبشّر جمهوره: عودتي قريبة بأغنية عاطفية

أعلن فنان العرب محمد عبده عن عودته القريبة إلى الساحة الفنية من خلال أغنية عاطفية جديدة، في تغريدة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر منصّة “إكس”.
واغتنم "عبده" الفرصة للتعبير عن إعجابه بتجربة السفر عبر قطار الحرمين، حيث كتب: “ما شاهدته ولمسته في قطار الحرمين إعجااااز وإنجاز تعدى مستوى قطارات العالم… خدمات أرضية وداخلية وكرم يليق بالمضيف. كنت وعائلتي في غمرة من الحفاوة والمحبة من جميع العاملين طوال الرحلة. حقنا اليوم أن نفتخر بأن لدينا قطارات سعودية. انتظروا مني أغنية عاطفية في القريب العاجل.”
يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الغياب، حيث خضع "عبده" لجلسات علاجية إثر إصابته بمرض السرطان قبل أشهر، ما أثار العديد من التكهنات والشائعات حول حالته الصحية. إلا أن عبده طمأن جمهوره ومحبيه، مؤكداً استقرار حالته الصحية وعزمه على العودة إلى الساحة الفنية فور استكمال تعافيه.
وفي تصريحات سابقة، كشف فنان العرب عن تلقيه جرعات علاجية دورية كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حالته الصحية أظهرت تحسناً ملحوظاً منذ بدء العلاج.
وبهذا الإعلان، يُشعل محمد عبده الحماس في قلوب محبيه الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودته القوية إلى عالم الفن، ليستأنف مسيرته الحافلة بالإبداع ويواصل تقديم أعماله المميزة التي طالما أثرت الأغنية الخليجية والعربية.