"فنان العرب" يبشّر جمهوره: عودتي قريبة بأغنية عاطفية

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الغياب، حيث خضع "عبده" لجلسات علاجية إثر إصابته بمرض السرطان قبل أشهر، ما أثار العديد من التكهنات والشائعات حول حالته الصحية. إلا أن عبده طمأن جمهوره ومحبيه، مؤكداً استقرار حالته الصحية وعزمه على العودة إلى الساحة الفنية فور استكمال تعافيه.