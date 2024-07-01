مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ سبعينيًا من بتر القدم بتقنيات الأشعة التداخلية ويُعيد التروية الدموية لكامل الشرايين

الجدير بالذكر أن وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، عالجت الكثير من الحالات الطبية المعقدة، حيث تعد واحدة من الإجراءات الطبية الدقيقة والحديثة التي تتم بطريقة غير جراحية، وتستخدم تقنيات التصوير الطبي مثل (الأشعة السينية أو الموجات الصوتية أو الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي) في اكتشاف وتحديد المشاكل الطبية وعلاجها بدقة عالية، كما أن التدخلات العلاجية بالأشعة التداخلية تتسم بأنها أكثر أماناً على حياة المرضى، وأقل من حيث المخاطر والمضاعفات الطبية.