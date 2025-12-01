خدمات الملاحة الجوية تعلن الفائزين في النسخة الثانية من "فكرة ثون" بمشاركة 1152 طالبًا

أعلنت خدمات الملاحة الجوية السعودية أسماء الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "فكرة ثون"، التي امتدت لأكثر من شهر ونصف، وشهدت تنافس 1152 طالبًا وطالبة من 38 جامعة سعودية. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية في الملاحة الجوية.