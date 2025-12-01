خدمات الملاحة الجوية تعلن الفائزين في النسخة الثانية من "فكرة ثون" بمشاركة 1152 طالبًا

أعلنت خدمات الملاحة الجوية السعودية أسماء الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "فكرة ثون"، التي امتدت لأكثر من شهر ونصف، وشهدت تنافس 1152 طالبًا وطالبة من 38 جامعة سعودية. جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية في الملاحة الجوية.
وشهد الحفل توقيع عقود تدريب منتهٍ بالتوظيف للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، فيما حصلت الفرق الحائزة على المركز الثاني على جوائز تقديرية وفرص تدريبية.
المشروعات الفائزة:
مشروع "نظام ذكي لمراقبة وقياس تركيز المراقب الجوي":
المركز الأول: فريق "الدانة" من جامعة جدة.
المركز الثاني: فريق "جبل الظهران" من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
مشروع "مساعد الخدمة الذاتية بالذكاء الاصطناعي":
المركز الأول: فريق "السارية" من جامعة جدة.
المركز الثاني: فريق "الشفا" من جامعة الطائف.
وأشاد المهندس عبدالعزيز الزيد، الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية، بدعم القيادة لقطاع الطيران المدني، وحرصها على تمكين الشباب السعودي، مؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وأن جودة الحلول والإبداع فاقا التوقعات.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الزهراني، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والاستدامة، أن "فكرة ثون" تمثل خطوة استراتيجية في بناء جيل مبتكر قادر على تطوير حلول تدعم مستقبل الملاحة الجوية، وتعزز الاستعداد للتغيرات التقنية عبر استثمار طاقات الشباب.
كما أكد المهندس وهاج مطاوع، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وثقافة المنظمة، أن المسابقة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال اكتشاف المواهب وتوجيهها نحو الابتكار في قطاع الملاحة الجوية.
وأشار المهندس عماد خريشي، المشرف على البرنامج، إلى أن المسابقة توفر بيئة محفزة ومشرفين مؤهلين لتذليل العقبات أمام المشاركين، وتمكينهم من اكتساب خبرات مهنية تعزز فرصهم في المستقبل.
وتُعد "فكرة ثون" إحدى مبادرات خدمات الملاحة الجوية السعودية التي تسعى لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، بما يحقق مستهدفات برنامج الطيران ضمن رؤية المملكة 2030.