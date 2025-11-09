البديوي: استضافة المملكة لـ"سياحة الأمم المتحدة" تجسّد دورها في العمل الدولي المشترك

وأوضح أن دول مجلس التعاون تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، باعتباره رافدًا محوريًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى حرص دول المجلس على تطوير بنية تحتية متقدمة ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة.