البديوي: استضافة المملكة لـ"سياحة الأمم المتحدة" تجسّد دورها في العمل الدولي المشترك

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم، في الافتتاح الرسمي للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة السياحة، تحت شعار: "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. إعادة تعريف المستقبل"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم.
وأكد البديوي أن استضافة المملكة لأعمال الدورة الـ26 تعكس مبادراتها النوعية في تعزيز العمل الدولي المشترك، وترسيخ منظومة سياحية أكثر ازدهارًا واستدامة، مشيدًا بما تتضمنه الدورة من فعاليات تسهم في تبادل الخبرات في مجال السياحة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، باعتباره رافدًا محوريًا للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى حرص دول المجلس على تطوير بنية تحتية متقدمة ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة.