"الأرصاد": الحالة الجوية الماطرة لمناطق الوسطى والشرقية غير اعتيادية في هذه الفترة

أكد مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ حمزة بن عبدالعزيز كومي، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعدّ من الحالات المطرية "غير الاعتيادية" في هذه الفترة من فصل الصيف.