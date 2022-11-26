قبل 3 أيام من الإغلاق.. مواطنون يطالبون "منصة إحكام" باستمرار السماح بسداد الفواتير القائمة

الجدير بالذكر أن منصة إحكام قد تم إطلاقها على أنها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، التي يقدمها المواطنون؛ إذ تقوم بالأعمال التنظيمية والفنية والإدارية كافة، والأعمال المساندة الأخرى التي تدعم لجان النظر في مهامها؛ للمساهمة في إثبات تملُّك العقار، وخلق بيئة عقارية موثوقة، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، ودراسة الطلبات.. ويتم الرفع بالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملُّك.