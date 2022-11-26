قبل 3 أيام من الإغلاق.. مواطنون يطالبون "منصة إحكام" باستمرار السماح بسداد الفواتير القائمة

طالب مواطنون "منصة إحكام" التابعة لعقارات الدولة، التي ستغلق استقبال الطلبات بعد 3 أيام، باستمرار السماح بسداد فواتير الطلبات القائمة حاليًا، التي أنهى المستفيدون فيها جميع المتطلبات، ولم يتبقَّ سوى المقابل المالي.
وأوضحوا أن أملهم كبير بالعمل بعدم شمولها بقرار الإقفال، لافتين إلى أن بعضهم لم يتبقَّ عليه سوى السداد، ولكن لظروف معينة قام بالتأجيل. مشيرين إلى أن استمرار فواتير الطلبات القائمة بعد تاريخ 5/5 سيمنح الفرصة للكثير للسداد.
وكانت "إحكام" قد أكدت في منتصف الشهر الحالي أنها رصدت العديد من الملاحظات على عدد من الطلبات، منها طلبات لم يستكمل أصحابها سداد المقابل المالي.
كما "منصة إحكام" قد مدَّدت صلاحية الفواتير المنتهية؛ حتى يتسنى السداد لمن فاته من المستفيدين في التاريخ المحدد في الفاتورة، قبل إغلاق المنصة الذي تم تحديده في الخامس من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن منصة إحكام قد تم إطلاقها على أنها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات، التي يقدمها المواطنون؛ إذ تقوم بالأعمال التنظيمية والفنية والإدارية كافة، والأعمال المساندة الأخرى التي تدعم لجان النظر في مهامها؛ للمساهمة في إثبات تملُّك العقار، وخلق بيئة عقارية موثوقة، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، ودراسة الطلبات.. ويتم الرفع بالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملُّك.