كيف أفشلت سائحة سعودية خطط عصابة نسائية في الهند؟!

ألقت الشرطة الهندية في مومباي القبض على عصابة مكوَّنة من ثلاث نساء هنديات؛ وذلك إثر سرقتهن محتويات حقيبة سائحة سعودية في سوق كراوفورد في مومباي.
وتحتوي الحقيبة المسروقة على مبالغ نقدية، وأغراض ثمينة. وتم توثيق الحادثة بواسطة كاميرات المراقبة.
ووفقًا لتقرير، نشرته صحيفة "Times of India"، أعمار أفراد العصابة النسائية هي 22 و45 و40 عامًا، وقد ارتكبن سرقات عدة، وقطع جيوب، وتم القبض عليهن بعد تقديم السائحة السعودية شكوى باختفاء محتوياتها بقطع حقيبتها. وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثَّقت الحادثة تم الإيقاع بالجانيات.
وأشار التقرير إلى أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، وأن أعضاء العصابة النسائية كن يعشن حياة مرفهة نتيجة ممارستهن عمليات السرقة والنشل، وكانت ضحاياهن بشكل رئيسي النساء والأطفال وكبار السن.