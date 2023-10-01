كيف أفشلت سائحة سعودية خطط عصابة نسائية في الهند؟!

ووفقًا لتقرير، نشرته صحيفة "Times of India"، أعمار أفراد العصابة النسائية هي 22 و45 و40 عامًا، وقد ارتكبن سرقات عدة، وقطع جيوب، وتم القبض عليهن بعد تقديم السائحة السعودية شكوى باختفاء محتوياتها بقطع حقيبتها. وبمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثَّقت الحادثة تم الإيقاع بالجانيات.