"العنزي" يستعرض تجربته من الإعاقة "13" سنة إلى الدراسات العليا

ورغم خضوع "العنزي" لعمليات جراحية عدة؛ لكنه لم يستسلم؛ بل وبعد التحسن الجزئي في صحته استمر في تعليمه الجامعي، ثم الدراسات العليا بالخدمة الاجتماعية، والعمل ممارسًا صحيًّا في وزارة الصحة، وتقديم الإرشاد الأسري.