مدير مشروع "مسام": قدمنا 33 شهيدًا في سبيل إنقاذ الشعب اليمني من فخاخ الموت المهلكة

وقال مدير عام مشروع "مسام" إن "المشروع تمكَّن حتى الآن من انتزاع 406.398 من الألغام والقذائف والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة طيلة السنوات الماضية، وذلك في إطار مهمته الإنسانية في اليمن التي تهدف إلى حفظ حياة الأبرياء من جائحة الألغام، حيث يسهر هذا المشروع على نزع أكبر عدد من علب الموت المتفجرة في وقت قياسي ويصل الليل بالنهار لتطهير أكبر مساحات من الأراضي اليمنية من هذه المحنة القاتلة لتستعيد الحياة أمنها ويتم تخليص الأبرياء من رعب ومآسي الألغام التي تشل الحياة وتقيد الأحلام".