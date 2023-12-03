وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري

وكان قد أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون سيعقد اليوم، وذلك للتحضير للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.