وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري

وصل -قبل قليل- الى الدوحة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون التحضيري.
وكان قد أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون سيعقد اليوم، وذلك للتحضير للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، تأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وأوضح الأمين العام، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.