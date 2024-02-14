مزاد "أصيلة".. أصل فريد والاستثمارات واعدة

تعلن دار القياس للمزادات عن موعد إقامة مزاد "أصيلة" العقاري يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في فندق شانغريال جدة وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويستعرض المزاد أرض خام تتجاوز مساحتها 341 ألف متر مربع في خليج سلمان، وتزهو بمخطط استثنائي يفوق جمال عصره في منطقة النمو والتطور بموقع استراتيجي في شمال مدينة جدة وبالقرب من العديد من المشاريع في المنطقة، مما يجعله وجهة استثمارية مثالية.
مزاد "أصيلة" لحظة مليئة بتطلعات كبار المستثمرين ورجال الأعمال من تنظيم شركة دار القياس للمزادات التي تأسست عام 2017م، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها، وتتخصص الشركة في تنظيم
وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، وجميع الخدمات اللازمة التي تسهم في نجاح عملية بيع العقارات ومشاريع تصفية الأصول والآلات الثقيلة والمعدات، عبر فريق عمل متكامل يتسم بالتميز والإبداع والفهم الواسع بمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية.