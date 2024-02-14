مزاد "أصيلة".. أصل فريد والاستثمارات واعدة

ويستعرض المزاد أرض خام تتجاوز مساحتها 341 ألف متر مربع في خليج سلمان، وتزهو بمخطط استثنائي يفوق جمال عصره في منطقة النمو والتطور بموقع استراتيجي في شمال مدينة جدة وبالقرب من العديد من المشاريع في المنطقة، مما يجعله وجهة استثمارية مثالية.