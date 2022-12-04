مكافحة "البيع العشوائي".. مصادرة أكثر من 17 طناً من الخضراوات والفواكه بجدة

وأشار إلى أن الفرق الرقابية رصدت في عدة مواقع مخالفات للمظلات، حيث أزالت الفرق الميدانية 10 من المظلات المخالفة بمساحات مختلفة متعدِّية تعدياً جزئياً على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء، لافتاً إلى أن الإزالة تمت بعد إشعار ملاكها بوضع المُلصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم.