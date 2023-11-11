مختص لـ"سبق": بيان القمة العربية الإسلامية أكد ضرورة إيجاد حل فوري لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح "الشليمي" أن انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض فرصة لتوحيد العرب والمسلمين لدعم القضية الفلسطينية، وتقديم دعم اقتصادي ومساعدات إنسانية عاجلة، وإيقاف حمام الدم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، التي ترتكبها الهستيريا الإسرائيلية.. مشددًا على أن النزاع يجب أن يكون محدودًا ومحصورًا، ونجد له حلاً.