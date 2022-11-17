35 مئوية.. مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ8 درجات مئوية والقريات 9 مئوية، وكل من أبها والباحة 10 درجات، وعرعر 11 مئوية، وتبوك وسكاكا 12 درجة، ثم حائل وبيشة 13 درجة مئوية.