35 مئوية.. مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، أن مكة المكرمة سجلت 35 درجة مئوية، تليها جدة والدمام وجازان 34 مئوية، وكل من الأحساء والقنفذة والخرج 33 مئوية، والرياض ووادي الدواسر وشرورة 32 درجة مئوية؛ فيما سجلت المدينة المنورة والدوادمي وينبع والمجمعة 31 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ8 درجات مئوية والقريات 9 مئوية، وكل من أبها والباحة 10 درجات، وعرعر 11 مئوية، وتبوك وسكاكا 12 درجة، ثم حائل وبيشة 13 درجة مئوية.
وسجلت طريف وحائل والقريات وعرعر وسكاكا وحفر الباطن أعلى رطوبة 95% و90%.