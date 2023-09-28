الأم هي الأم.. شاهد ما فعلته امرأة لحماية طفلتها من كلب شرس

الأم هي الأم، فقد كشف فيديو مروع التقطته كاميرات المراقبة عن لحظة مرعبة وقفت فيها أم بريطانية بجسدها لحماية رضيعتها وكلبها الصغير، بعد أن شن كلب خطير هجومًا على الأسرة.