بالصور.. مخلفات ونفايات في مجرى وادي "ابن عبدالله " بموسم جازان

وفي هذا السياق، قال نايف عبدالله قيسي: شيء مؤسف ما نشاهده من رمي المخلفات على جنبات الوادي المتنفس الوحيد لأهالي القرى الشرقية بمركز الموسم، ولا بد من تشديد العقوبات على كل مخالف، وهذه الطبيعة لا بد من الاهتمام بها؛ فهي مرعى للحيوانات قبل أن تكون متنزهًا للمواطنين، والدولة لم تقصّر، حيث خصصت مشاريع للنظافة، ووضع حاويات للقمامة في كل القرى، وعمال البلدية يقومون بمتابعتها بشكل مستمر.