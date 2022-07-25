بالصور.. مخلفات ونفايات في مجرى وادي "ابن عبدالله " بموسم جازان

شكا عدد كبير من المتنزهين والزوار في مركز الموسم بجازان، من تراكم النفايات ومخلفات الحيوانات النافقة على جنبات مجرى وادي ابن عبدالله.
ورصدت عدسة "سبق"، مساء أمس، تراكم النفايات ومخلفات المواشي النافقة على مجرى الوادي في قريتي العبدلية وكدمي الدش التي تشوه المكان وتضر الصحة.
وأكد عدد من المرتادين لـ"سبق" أنهم مستاؤون من هذه المناظر، وطالبوا الجهات الحكومية والبلدية بتشديد الرقابة على المخالفين محاسبة المتسببين.
وفي هذا السياق، قال نايف عبدالله قيسي: شيء مؤسف ما نشاهده من رمي المخلفات على جنبات الوادي المتنفس الوحيد لأهالي القرى الشرقية بمركز الموسم، ولا بد من تشديد العقوبات على كل مخالف، وهذه الطبيعة لا بد من الاهتمام بها؛ فهي مرعى للحيوانات قبل أن تكون متنزهًا للمواطنين، والدولة لم تقصّر، حيث خصصت مشاريع للنظافة، ووضع حاويات للقمامة في كل القرى، وعمال البلدية يقومون بمتابعتها بشكل مستمر.
وأضاف: نهيب بأهالي القرى المحاذية للوادي عدم رمي المخلفات والإبلاغ عن كل مخالف.
وقال عدد من المزارعين: أراضينا أصبحت مكبًا للقمامة؛ بسبب رمي كل المخلفات في مجرى الوادي، ونطالب بمحاسبة المتسببين وتكثيف الرقابة، ونطالب البلدية بوضع لوحات تحذيرية على مجرى الوادي، وتحديد طريقة الإبلاغ عن كل مخالف يقوم برمي المخلفات في مجرى الوادي أو على جنباته.