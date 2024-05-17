"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربةٍ مُثارة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير والباحة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مُثارة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية ونجران، والأجزاء الشرقية من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.
وبحسب التقرير، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.