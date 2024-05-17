"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.