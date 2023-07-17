مجمع الفقه الإسلامي يشيد باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بشأن الكراهية الدينية

وأصدر المجمع -بوصفه المرجعية الشرعية العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في العالم- بيانًا حول القرار الذي يحث على الإفصاح عن معارضة الدعوة للكراهية الدينية مع تحديد دوافع ومظاهر تلك الكراهية، مع مقاضاة مرتكبيها وفق القوانين، واقتراح التدابير التي تهدف إلى مكافحة الكراهية الدينية، وتشجع الدول على اعتماد القوانين والسياسات الوطنية؛ لمنع ومكافحة أعمال الكراهية الدينية والدعوة إليها.