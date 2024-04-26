اختلاسات لم تراعِ حرمة المساجد.. رصد برج تجاري في جدة أوصل الكهرباء من 7 عدّادات تتبع "الشؤون الإسلامية”

وشدّدت على أن الفرق الرقابية تواصل العمل في مختلف مناطق المملكة عبر جولاتٍ مكثّفة لضمان عدم وجود أي تعدٍ على مرافقها وخدماتها، في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قدسية بيوت الله، كما دعت عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍ على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم، وأنه شريكٌ مهمٌ في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.