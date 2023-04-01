سلّ صيامك.. لماذا اختبأ الخليفة عمر على طريق المدينة المنورة؟.. ومشهد رائع بين زيد بن ثابت وعبدالله بن عباس

في واقعة تكشف عن صفة التواضع، اختبأ الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، على الطريق خارج المدينة المنورة، منتظرًا قدوم أميره على "المدائن" عاصمة كسرى حذيفة بن اليمان، كان عمر يريد أن يعرف هل غيرت المدائن حذيفة، أم ما زال على تواضعه؟ وفي واقعة أخرى نشاهد اثنين من الصحابة يتواضعان لبعضهما، حتى يقبّل أحدهما يد الآخر.