رئيس جامعة الطائف: عاصمة التأسيس الدرعية تحظى بمكانة ثقافية ووجدانية لدى السعوديين

أكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن يوم التأسيس يبعث في النفوس الفخر والاعتزاز بتاريخنا المجيد، لما يحمل في طياته من ذكرى لدولتنا، التي حملت على عاتقها العناية بالإنسان، وتنمية قدراته، والحفاظ على هويته المستمدة من أرضه، ونشر العلوم والمعرفة لتصبح بعد ثلاثة قرون من تأسيسها منارة للثقافة والتطور ومركزاً للاستقرار والتنمية والعلم.
ورفع رئيس الجامعة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس، مؤكدًا أن هذا اليوم يستذكر فيه مسيرة الآباء المؤسسين أئمة وملوك هذه البلاد منذ عام 1727 وحتى اليوم، من قيادة رشيدة وضعت أمامها الاستقرار والنهضة والنمو لبلادها وشعبها.
وأضاف "يجسد يوم التأسيس صورًا من ذكريات المجد وملاحم الشموخ، التي صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، نتأمّل فيها إنجازاتٍ متميزة يخلّدها التاريخ لهذا الوطن الغالي، الذي شرّفه الله عز وجل بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين، ونُجل فيه ما تحمله عاصمة التأسيس، الدرعية، من مكانة ثقافية وعلمية ووجدانية لدى السعوديين، حيث بدأت منها مسيرة التوحيد والأمان والاستقرار وانتشار الثقافة والعلوم، وما أكمله الآباء من عزم لاستمرار الثقافة السعودية وتوسيع نهضة ومسيرة النماء والازدهار.