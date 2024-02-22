رئيس جامعة الطائف: عاصمة التأسيس الدرعية تحظى بمكانة ثقافية ووجدانية لدى السعوديين

وأضاف "يجسد يوم التأسيس صورًا من ذكريات المجد وملاحم الشموخ، التي صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، نتأمّل فيها إنجازاتٍ متميزة يخلّدها التاريخ لهذا الوطن الغالي، الذي شرّفه الله عز وجل بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين، ونُجل فيه ما تحمله عاصمة التأسيس، الدرعية، من مكانة ثقافية وعلمية ووجدانية لدى السعوديين، حيث بدأت منها مسيرة التوحيد والأمان والاستقرار وانتشار الثقافة والعلوم، وما أكمله الآباء من عزم لاستمرار الثقافة السعودية وتوسيع نهضة ومسيرة النماء والازدهار.