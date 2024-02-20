الوطنية للإسكان تُطلق "مجتمع الأصالة" في الرياض بتوقيع 6 اتفاقيات تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال

وقعّت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات شراكة مع عدد من المطورين العقاريين تجاوزت قيمتها ملياري ريال لتطوير وتنفيذ أكثر من 3800وحدة سكنية وبأسعار تبدأ من 475 ألف ريال، في مجتمع الأصالة جنوب غرب العاصمة الرياض، والتي تأتي ضمن سلسلة من المجتمعات العمرانية التي تطورها الشركة لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع،
حيث جرى التوقيع على هامش معرض ريستاتكس الرياض العقاري وبالشراكة مع كل من شركة رتال العقارية، وشركة فيصل بن عبد الله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة محمد الحبيب العقارية، وشركة مساكن العقارية، وشركة شغن للمقاولات المحدودة، بالإضافة إلى شركة إشراقة التميز للتطوير العقاري، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي، وسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري الأستاذ عبدالرحمن الطويل.
وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن بدء البيع في 3 مشاريع ضمن مجتمع الأصالة، حيث يمتد المشروع الأول " نساج تاون الأصالة" على مساحة إجمالية تصل إلى 93 ألف متر مربع، ويوفّر 366 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا" بالشراكة مع شركة رتال للتطوير العقاري.
كما أطلقت المشروع الثاني " ملفى الأصالة" على مساحة تجاوزت 45 ألف متر مربع، موفرًا 166 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع "فيلا"، والذي يأتي بالشراكة مع شركة فيصل عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري.
المشروع الثالث "إشراقة الأصالة" ليوفّر 89 وحدة سكنية من نوع "فيلا" ويمتد على مساحة تجاوزت 28 ألف متر مربع، وذلك بالشراكة مع شركة إشراقة التميز للتطوير العقاري.
ويتميز مجتمع الأصالة بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في جنوب غرب مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدد من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3800 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 م2 للوحدة.
ويقدم المجتمع بيئة حيوية مصممة بأسلوب فريد ويحاكي في تصميمه أصالة المنطقة ويلبّي بتكامله كافة الاحتياجات ليجد الساكن بين أرجائه كل ما يبحث عنه من خدمات عامة ومرافق متكاملة كالمدارس والمراكز الصحية والنوادي الترفيهية والمراكز التجارية والحدائق، لينعم ساكنيها بالرفاهية والراحة.
ويمكن لجميع المواطنين حجز الوحدات السكنية بالمشاريع المطروحة في مجتمع الأصالة والاطلاع على كافة الخيارات، من خلال زيارة منصة وتطبيق سكني على الرابط
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.