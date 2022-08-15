نتائج الدفعة الأولى للمقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة الملك فيصل

وأكد ضرورة دخول من تم قبولهم عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر أيقونة الموافقة لتأكيد القبول الإلكتروني؛ لاستكمال إجراءات قبولهم، حيث إن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19-1-1444هـ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولذا في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًّا، مشيراً أن إلى ضرورة تأكيد الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، في حال أرادوا الإستمرار أو المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًّا من القبول في الجامعة.