كان على متنها 120 راكباً.. "بيان": هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 التي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دبي، وعلى متنها 120 راكباً، هبطت اضطرارياً بمطار الدمام الدولي لوجود عطل فني مفاجئ.
وحسب موقع "مصراوي"، قالت الشركة، في بيان لها، مساء أمس السبت: طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي، وذلك حرصاً على سلامة الركاب ووفقاً للمعايير الدولية، وتمّ إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.
من جانبها، قامت الشركة بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي.