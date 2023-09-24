كان على متنها 120 راكباً.. "بيان": هبوط اضطراري لطائرة مصرية في الدمام

وحسب موقع "مصراوي"، قالت الشركة، في بيان لها، مساء أمس السبت: طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي، وذلك حرصاً على سلامة الركاب ووفقاً للمعايير الدولية، وتمّ إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.