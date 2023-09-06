احذر.. مقاطع السوشيال ميديا القصيرة تسبب تقلبات مزاجية حادة و"تلخبط" مشاعرك

حذر الباحث والمدون التقني تركي المحمود من المقاطع القصيرة معللاً ذلك بأنها "تصيبك بتقلبات مزاجية حادة وتجعلك غير قادر على الصبر"، مشيراً إلى أن التطبيقات تعرف كيف تسجنك بداخلها على حساب نفسيتك وصحتك.
وفي التفاصيل قال المحمود لبرنامج تواصل على قناة الرسالة: "المقاطع القصيرة التي تتنقل بين الثواني تلعب في حالتنا المزاجية ما بين الحزن والفرح والضحك والاشمئزاز والفخر هي متداخلة لدرجة أنها تربكك كشخص بالغ وكبير فما بالك بالصغار".
وأضاف: "كثير من الناس دائماً متحفزون وسريعون يريدون معلومة سريعة لا يمكن أن تجد شخصاً يشاهد هاتفه المحمول بهدوء، قليل جداً من يفعل ذلك حتّى الأطفال أعمارهم ستة شهور أو سنة تجده يقوم بتقليب الهاتف باستخدام أصابع يده بشكل سريع جداً كأنه يريد اللحاق بشيء وكلنا نريد أن نلحق فقد أصبحنا غير قادرين على الصبر بسبب المقاطع القصيرة".
وعلق على "YouTube" قائلاً: " كان في السابق الشخص يدخل يشاهد مقطعاً مدته نصف ساعة أو ساعة يتدرج في الأحداث بكل ما فيها من تفاصيل وأقل شيء كانت المقاطع 10 دقائق، الناس الآن لم يعد لديها صبر يريد أن تعطيه المعلومة في دقيقة".
وقال المحمود: "قمت بعمل تجربة تقديم محتوى مرئي في سناب والـ YouTube سألت الشباب الصغار أعمارهم أقل من 20 عاماً هل ممكن تشاهدني أنا عندي محتوى جيد أغلبهم أجمعوا على 3 دقائق كحد أقصى بعد هذا الوقت سوف أنتقل إلى مقطع آخر، فيجب أن تضغط ما تريد تقديمه من محتوى في 3 دقائق لكي يشاهدوا، هذه إشكالية".
وأردف: "قد نقول إنه يحاول أن يجمع معلومات لكن ما هي المعلومات التي يحاول جمعها من التيك توك أو غيره، هناك أشياء جميلة لكن في النهاية الباقي مثل الطعام المعلب أو الوجبات السريعة غير المفيدة تملأ البطن لكنها غير مفيدة وقد تكون مضرة".
وحذر المحمود من أن "التطبيقات تقوم بدراسة الإنسان جيداً وتعرف كيف تجذبنا ومصممة بشكل يجعلك لا تستطيع الخروج منها قدر الإمكان يريدك أن تبقى داخل التطبيق على حساب نفسيتنا وصحتنا".