احذر.. مقاطع السوشيال ميديا القصيرة تسبب تقلبات مزاجية حادة و"تلخبط" مشاعرك

وأردف: "قد نقول إنه يحاول أن يجمع معلومات لكن ما هي المعلومات التي يحاول جمعها من التيك توك أو غيره، هناك أشياء جميلة لكن في النهاية الباقي مثل الطعام المعلب أو الوجبات السريعة غير المفيدة تملأ البطن لكنها غير مفيدة وقد تكون مضرة".