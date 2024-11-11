بعد تبرُّعهم له بأجزاء كبيرة من أملاكهم.. مواطنون يطالبون بسرعة استكمال الحزام الشرقي بمحايل

وأوضح في حينها أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، أنه بتوفيق من الله بدأ تنفيذ عدد كبير من مشاريع هذا العام، التي واجه بعضها صعوبات، تم تجاوزها نتيجة رغبة المواطنين في التبرع بأجزاء من أراضيهم كمشاركة مجتمعية؛ لتسريع تنفيذ الطرق، منها هذا الطريق الذي يقع في محايل عسير. داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.