المدينة الطبية بجامعة القصيم تطرح وظائف طبية وصحية وهندسية وإدارية

وتتوزع الوظائف المطلوبة على ثلاث مجموعات؛ حيث تضم المجموعة الأولى وظائف: طبيب استشاري (قلب كبار، جراحة عامة، طب باطنة، عناية مركزة كبار، الطب التناسلي والعقم، الطب النفسي، نساء وولادة، طب أسنان الأطفال، تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، أمراض السكري، تخدير، طوارئ، علاج وجراحة اللثة، علاج جذور وعصب الأسنان، جراحة التجميل والترميم)، كما تضم طبيب استشاريّ مختبر في تخصصات (علم أمراض الدم المخبري، علم الأمراض التشريحي، الأحياء الدقيقة والمناعة)، بالإضافة إلى طبيب نائب أول (تخدير، طب الأسرة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، أشعة تداخلية، طب باطنة، عناية مركزة حديثي الولادة، عناية مركزة كبار، أمراض أعصاب، طوارئ، طب وجراحة المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، جراحة الأوعية الدموية، عيون، جراحة المخ والأعصاب، الطب النفسي، نساء وولادة، الاستعاضة السنية)، وكذلك طبيب أسنان عام.