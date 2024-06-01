المدينة الطبية بجامعة القصيم تطرح وظائف طبية وصحية وهندسية وإدارية
أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف في عدة تخصصات طبية وصحية وهندسية وإدارية، على برنامج التشغيل الذاتي؛ حيث سيتم فتح باب التقديم من يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 2024م، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 11/ 6/ 2024م، من خلال رابط التقديم على الوظائف: jobs.qu.edu.sa .
وتتوزع الوظائف المطلوبة على ثلاث مجموعات؛ حيث تضم المجموعة الأولى وظائف: طبيب استشاري (قلب كبار، جراحة عامة، طب باطنة، عناية مركزة كبار، الطب التناسلي والعقم، الطب النفسي، نساء وولادة، طب أسنان الأطفال، تقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين، أمراض السكري، تخدير، طوارئ، علاج وجراحة اللثة، علاج جذور وعصب الأسنان، جراحة التجميل والترميم)، كما تضم طبيب استشاريّ مختبر في تخصصات (علم أمراض الدم المخبري، علم الأمراض التشريحي، الأحياء الدقيقة والمناعة)، بالإضافة إلى طبيب نائب أول (تخدير، طب الأسرة، أنف وأذن وحنجرة، عظام، أشعة تداخلية، طب باطنة، عناية مركزة حديثي الولادة، عناية مركزة كبار، أمراض أعصاب، طوارئ، طب وجراحة المسالك البولية، جراحة الوجه والفكين، جراحة الأوعية الدموية، عيون، جراحة المخ والأعصاب، الطب النفسي، نساء وولادة، الاستعاضة السنية)، وكذلك طبيب أسنان عام.
ويُشترط لشغل الوظائف بالمجموعة الأولى؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يتم إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول، ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي.
وتشمل وظائف المجموعة الثانية وظائف: (أخصائي تعقيم، فني تعقيم، أخصائي أول مختبر- علم الأجنة، أخصائي نفسي، مساعد طبيب أسنان، فني ترميز طبي، فني تخدير، أخصائي تمريض، أخصائي تخدير، أخصائي علاج نووي، أخصائي معلوماتية صحية، أخصائي فيزياء طبية، أخصائي تثقيف صحي، أخصائي قدم، أخصائي خدمات طبية طارئة، أخصائي علاج تنفسي، مراقب أول نظافة، أخصائي مساعد رواتب، أخصائي تخطيط استراتيجي، أخصائي تأمين طبي، أخصائي جودة).
ويُشترط لشَغل الوظائف بالمجموعة الثانية؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يتم إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول للوظائف الصحية، ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي.
وتضم وظائف المجموعة الثالثة وظائف: (أخصائي مساعد مستودع، أخصائي مساعد إدارة أعمال، أخصائي مساعد إسكان، مهندس مساعد معماري، مهندس مساعد كهربائي، مساعد مترجم، أخصائي مساعد سلامة، أخصائي مساعد دعم فني، أخصائي مساعد أنظمة تشغيل، أخصائي مساعد مركز بيانات، مساعد مبرمج، أخصائي مساعد أمن سيبراني، مساعد محاسب، مساعد مدقق حسابات، أخصائي مساعد تواصل مؤسسي، أخصائي مساعد إحصاء، صيدلي، أخصائي مختبر، أخصائي أشعة).
ويُشترط لشَغل الوظائف بالمجموعة الثالثة؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، ويجب أن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي، وأن يتم إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنفس المجال ساري المفعول للوظائف الصحية، وللوظائف الهندسية يجب إرفاق تصنيف وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين سارية المفعول.
ويُشترط على المتقدم إرفاق إحدى درجات اللغة الإنجليزية والتي يجب ألا تقل الدرجة في اختبار STEP عن 75، وألا تقل في اختبار IELTS عن درجة 5.5؛ فيما يستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.