"إعلان نواكشوط" يقرّ تشكيل لجنةٍ لإصلاح ذات البين في عدد من بؤر التوتر والنزاع في أفريقيا

ودعا الإعلان المسلمين في أفريقيا للإنصات إلى ما قاله نبيُّهم الأكرم عليه الصلاة والسلام، وهو يأمر بنَبذ العصبية، حينما قال: "دعوها فإنها مُنتنة"، وهو يحذّر من الاحتراب البيني بقوله: "أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ‌يَضْرِبُ ‌بَعْضُكُمْ ‌رِقَابَ بَعْضٍ"، وهو يمثِّل الأمّة بالجسد الواحد، ويسُنّ نظام المؤاخاة، ويضع أول دستور لتعايش المتساكنين المتباينين في معتقداتهم، ويُبرم عقود الصلح مع من يقبَلون الصلح، ويَجنح للسِّلم مع من يَجنَحون لها.