"المشيطي" فوز المملكة باستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 خطوة ملهمة

وأفاد أن أعضاء الفريق، نجحوا في استعراض جهود المملكة في المحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها على المستوى المحلي، إلى جانب دورها الريادي في التصدي لتحديات المياه حول العالم، والتزامها بالعمل على تحقيق الاستدامة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه، والمحافظة على مواردها محليًا، وضمان الوصول المستمر لكميات كافية من المياه إلى مناطق المملكة كافة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات عالية الجودة وموفّرة للتكلفة، مشيرًا إلى جهود المملكة الدولية في دعم قضايا المياه، والحلول التقنية لتحدياتها، منوهًا بالإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.