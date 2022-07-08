"الكشافة" يتنافسون في خدمة ضيوف الرحمن على صعيد عرفات

ويقدم أفراد الكشافة والجوالة والقادة الكشفيون ضمن الأعمال التي يقومون بها في مشعر عرفات العديد من المهام والواجبات في سبيل خدمة ورعاية الحجاج والقيام بالمهام المنوطة بهم، يستمدون قوتهم من الفضل والأجر العظيم الذي وعدهم الله به، ثم من نهج وطنهم الذي سخّر نفسه لخدمة البيتين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن على أكمل وجه، عادّين ما يقومون به من مهام شرف اختص الله به المملكة وأبنائها؛ ليكونوا خير من يقوم على خدمة وراحة الحاج والتيسير عليه.