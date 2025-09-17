بيان مشترك بعد زيارة رئيس وزراء باكستان.. السعودية وإسلام آباد توقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي

وانطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناءً على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين؛ قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، بالتوقيع على "اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك"، التي تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، كما تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعد اعتداءً على كليهما.