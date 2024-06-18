أعرب عن تقديره لجهود المملكة.. شيخ الأزهر يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وأعرب عن تقديره لما تبذله المملكة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لأداء مناسك الحج في جوٍّ من الوحدة والتآلف والطمأنينة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ على الجميع نِعمَ الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.