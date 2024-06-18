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أعرب عن تقديره لجهود المملكة.. شيخ الأزهر يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

دعا الله أن يحفظ السعودية وسائر بلاد المسلمين وأن يُديمَ الأمن والأمان
شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب

هنّأ شيخُ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمملكة العربية السعودية "قيادةً وحكومةً وشعبًا" بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأعرب عن تقديره لما تبذله المملكة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لأداء مناسك الحج في جوٍّ من الوحدة والتآلف والطمأنينة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وسائر بلاد المسلمين، وأن يُديمَ على الجميع نِعمَ الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
أحمد الطيب
الأمير محمد بن سلمان
موسم حج 1445هـ

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