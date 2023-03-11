خط الثلث.. أحد أروع الخطوط العربية يرسم شهادة التوحيد على العَلَم السعودي

ويشير عدد من المصادر التاريخية إلى أنه أول مَن وضع قواعد لخط الثلث، وتفنن في هندسة الحروف، وإليه تُنسب بداية الطريقة البغدادية في الخط، وأول من كتب مصنفًا في الخط العربي، كما أنه وضع قواعد دقيقة في ابتداء الحروف وانتهائها، وفى علل المدات وأنواع الأحبار، وفى أصناف بري القلم.