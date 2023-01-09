في عملية نادرة..استخراج كتلة شعر كبيرة من معدة امرأة في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي إن "المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم وإمساك شديد، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة أدت إلى إغلاق المجرى الهضمي، مما استدعى التدخل الجراحي، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وأجريت لها العملية، وتكللت العملية بالنجاح، وتم خروج المريضة بتحسن ولله الحمد".