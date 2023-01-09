في عملية نادرة..استخراج كتلة شعر كبيرة من معدة امرأة في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

تمكن فريق من قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من استخراج كتلة من الشعر وزنها ٦ كيلو غرامات، من بطن امرأة تبلغ من العمر ٣٩ عاماً في عملية نادرة.
وقال تجمع مكة المكرمة الصحي إن "المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم وإمساك شديد، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة أدت إلى إغلاق المجرى الهضمي، مما استدعى التدخل الجراحي، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات، وأجريت لها العملية، وتكللت العملية بالنجاح، وتم خروج المريضة بتحسن ولله الحمد".
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تُعتبر من الحالات النادرة، وتسمى هوس أكل الشعر، حيث يتعرض المريض إلى حالة من التوتر النفسي الشديد ينتج عنه أكل كميات كبيرة من الشعر مما يؤدي إلى حدوث مثل هذه الحالة.