على مساحة 5 آلاف متر مربع.. "ماجد الفطيم" تفتتح أول فروع كارفور في "الخرج"

حضر حفل الافتتاح الرسمي عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال ومن بينهم محمد العثمان، مالك مجمع "ذا زون"، والمهندس عبدالله العثمان، مدير المشاريع في شركة سلمان العثمان للاستثمار والتطوير العقاري، وفريق من كبار الموظفين الإداريين لدى شركة "ماجد الفطيم"، من بينهم الأستاذ عبدالله ظفر، نائب الرئيس في قسم الموارد البشرية والاستدامة في كارفور السعودية، والمهندس أحمد القين المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، والسيد فلوران جوميز نائب الرئيس التنفيذي للإمدادات والتسويق، والسيد بيير جيلين المدير الإقليمي للعمليات.