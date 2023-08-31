على مساحة 5 آلاف متر مربع.. "ماجد الفطيم" تفتتح أول فروع كارفور في "الخرج"

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول فرع من فروع كارفور في مدينة الخرج.
ويمتد فرع كارفور الجديد الذي يتواجد داخل مجمع "ذا زون"، على مساحة خمسة آلاف متر مربع، ويتميز بتقديم نحو 20 ألف منتج، 40% منها من المنتجات المحلية. ويوفر لعملاء كارفور أكثر من 270 موقفًا للسيارات؛ لتقديم تجربة تسوق سلسة ومريحة.
حضر حفل الافتتاح الرسمي عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال ومن بينهم محمد العثمان، مالك مجمع "ذا زون"، والمهندس عبدالله العثمان، مدير المشاريع في شركة سلمان العثمان للاستثمار والتطوير العقاري، وفريق من كبار الموظفين الإداريين لدى شركة "ماجد الفطيم"، من بينهم الأستاذ عبدالله ظفر، نائب الرئيس في قسم الموارد البشرية والاستدامة في كارفور السعودية، والمهندس أحمد القين المدير التنفيذي لتطوير الأعمال، والسيد فلوران جوميز نائب الرئيس التنفيذي للإمدادات والتسويق، والسيد بيير جيلين المدير الإقليمي للعمليات.
وقال مدير "كافور السعودية" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" محمد العساف: يتماشى افتتاح فرع كارفور الجديد مع الخطط التوسعية لشركة "ماجد الفطيم" في جميع أنحاء المنطقة، ويشكل دلالة واضحة على التزامنا بتعزيز تواجدنا وتقديم أفضل تجربة تسوق. ونسعى من خلال افتتاح المزيد من فروع كارفور التي تعتمد التقنيات المتطورة والحديثة، إلى تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتنوعة لعملائنا".
وأضاف العساف: "تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وفي إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز مساهماتنا في الاقتصاد المحلي؛ يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى توظيف 80 زميلًا جديدًا؛ 40% منهم من المواطنين السعوديين. وسنواصل في شركة "ماجد الفطيم" التزامنا باغتنام الفرص الواعدة التي تحقق القيمة والفائدة للمجتمعات التي نتواجد فيها".
أطلقت شركة ماجد الفطيم "كارفور" في المنطقة عام 1995، ولها حقوق تشغيل هذه العلامة التجارية في أكثر من 30 دولة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا؛ حيث تقدم خدماتها لما يزيد على 750.000 عميل يوميًّا.