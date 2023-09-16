وزير الشؤون الإسلامية: الداعية عبدالرحمن الفهيد كرَّس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الداعية عبدالرحمن الفهيد -رحمه الله- في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" سائلاً الله العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وقال: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الداعية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن الفهيد -رحمه الله- الذي كرس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله بترجمة العديد من الكلمات والمحاضرات والدروس العلمية لكبار المشايخ خدمة لفئة (الصم والبكم وضعاف السمع) تسهيلاً عليهم لمعرفة أمور دينهم ودنياهم".
وقد بذل الداعية عبدالرحمن الفهيد نفسه لتعليم الصم والبكم المسائل الشرعية، وترجمة الدروس العلمية لهم منذ عام 1410هـ؛ فترجم لعدد كبير من العلماء، منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ زيد المدخلي.. ويوجد له عدد كبير من المقاطع المرئية والدروس المسجلة، وكثير منها على شبكة الإنترنت، كما كان أبرز دعاة وزارة الشؤون الإسلامية في التعاون مع نادي الصم والبكم وجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم. كما شارك الفهيد في عدد من الدورات العلمية التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، ومن آخرها الدورة الموحدة. وقد تجاوز طلابه الآلاف ممن تلقى العلم على يديه بلغة الإشارة. كما أجرت معه عدد من القنوات الفضائية لقاءات عدة في عدد من المواضيع التي تهم الدعوة.
وكان الشيخ عبدالرحمن الفهيد -رحمه الله- دمث الأخلاق، يتمتع بأخلاق عالية، ومحبوبًا من كل من تعامل معه، ومشهودًا له بالخير.. وقد شهد جنازته جموعٌ غفيرة من طلاب العلم ومختلف شرائح المجتمع.