وزير الشؤون الإسلامية: الداعية عبدالرحمن الفهيد كرَّس حياته لخدمة الدين والدعوة إلى الله

وقد بذل الداعية عبدالرحمن الفهيد نفسه لتعليم الصم والبكم المسائل الشرعية، وترجمة الدروس العلمية لهم منذ عام 1410هـ؛ فترجم لعدد كبير من العلماء، منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ زيد المدخلي.. ويوجد له عدد كبير من المقاطع المرئية والدروس المسجلة، وكثير منها على شبكة الإنترنت، كما كان أبرز دعاة وزارة الشؤون الإسلامية في التعاون مع نادي الصم والبكم وجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم. كما شارك الفهيد في عدد من الدورات العلمية التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية، ومن آخرها الدورة الموحدة. وقد تجاوز طلابه الآلاف ممن تلقى العلم على يديه بلغة الإشارة. كما أجرت معه عدد من القنوات الفضائية لقاءات عدة في عدد من المواضيع التي تهم الدعوة.