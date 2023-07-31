9 طرق.. "الضمان الصحي" يحذّر من طرق الاحتيال وإساءة استخدام "التأمين الصحي"

وتابع المجلس في إنفوجراف نشَره اليوم، أن صور الاحتيال والإهمال تتمثل أيضًا في التعاون مع الطبيب أو الصيدلي؛ للحصول على خدمة غير مغطاة، وإخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين، وتقديم طلبات استعاضة غير حقيقية، واستغلال خدمة تقديم الأدوية والعلاج؛ من خلال التحايل للحصول على أدوية بغير حاجة، وحصول المستفيد على خدمة علاجية لمنافع غير مغطاة ويتم وصفها باعتبارها مغطاة، وتكرار تحاليل الأمراض المزمنة في مدة زمنية قصيرة بغير حاجة.