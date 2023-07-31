9 طرق.. "الضمان الصحي" يحذّر من طرق الاحتيال وإساءة استخدام "التأمين الصحي"

حذّر مجلس الضمان الصحي، من الوقوع في صور الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن أبرز صور إساءة استخدام التأمين الصحي والاحتيال؛ تتمثل في انتحال شخصية مستفيد للحصول على التغطية التأمينية، وعدم الإفصاح عن إصابات العمل قبل أو أثناء سريان الوثيقة، وتكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون داعي طبي.
وتابع المجلس في إنفوجراف نشَره اليوم، أن صور الاحتيال والإهمال تتمثل أيضًا في التعاون مع الطبيب أو الصيدلي؛ للحصول على خدمة غير مغطاة، وإخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين، وتقديم طلبات استعاضة غير حقيقية، واستغلال خدمة تقديم الأدوية والعلاج؛ من خلال التحايل للحصول على أدوية بغير حاجة، وحصول المستفيد على خدمة علاجية لمنافع غير مغطاة ويتم وصفها باعتبارها مغطاة، وتكرار تحاليل الأمراض المزمنة في مدة زمنية قصيرة بغير حاجة.