بقيمة 100 ألف دولار.. تعاون بين "كاوست" و"جوجل" لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي بالمملكة

أعلنت Google عن تقديمها مِنَحًا بحثية بقيمة مئة ألف دولار لباحثي الذكاء الاصطناعي من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لتعزيز الأبحاث في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، وخاصة في استخدام النماذج اللغوية التوليدية الكبيرة (LLMs).
وسيستفيد باحثو كاوست من هذه المِنَح في تطوير أبحاثهم في مواضيع تشمل الصحة، وفهم اللغة عبر الثقافات، والاستدامة، والخصوصية، والتعليم.
وقالت سارة الحسيني، رئيسة قسم السياسات العامة لدى Google في المملكة عن إطلاق هذه المنح: إن Google تلتزم بتمكين الباحثين والمؤسسات المحلية لتقديم حلول للمستخدمين والشركات والحكومات في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في الأبحاث الرائدة مع كاوست.
وأضافت "الحسيني": نأمل مواصلة تعزيز الإنجازات في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، والذي سيعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره.
من جانبه، قال البروفيسور جيانلوكا سيتي، عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست: إن من الرائع أن نرى Google تعترف بجودة المواهب في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست. حيث ستتيح هذه المنح لأعضاء هيئتنا الأكاديمية تعزيز الجهود في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة في المجالات التي يمكنها إحداث تأثير مجتمعي هائل.
ويعتبر البروفيسور برنارد غانم، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي (ECE) وعلوم الحاسب الآلي (CS)، أحد الحاصلين على إحدى هذه المنح، وهو أيضًا الباحث الرئيسي في مختبر فهم الصور والفيديو (IVUL) في كاوست ورئيس مركز التميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أعلن حديثًا في الجامعة.
وتدعم هذه المنحة عمله على "إعادة تعريف إعدادات التعلم المستمر التقليدية والتقييم"، وهي منطقة رائدة في مجال تعلم الآلة، وخاصة في الحوسبة البصرية.
وقال: "سيساعد هذا التمويل في دعم أبحاثي المستمرة في موضوع التعلم المستمر، الذي يهدف إلى تمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من الاستمرار في التعلم من تدفقات البيانات.
ولفت إلى أن هذه النماذج ستستمر في تعلم مفاهيم جديدة كما تظهر بشكل طبيعي بمرور الوقت.
وحصل البروفيسور طارق النفوري الأستاذ في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي والباحث الرئيسي في مختبر نظم المعلومات في كاوست، أيضًا على منحة Google لبحثه في مجال تعلم الآلة عن مشروعه المبتكر الذي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية مرنة وفعالة للشبكات اللاسلكية المفتوحة (RAN) والتي تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة لتحسين أداء الشبكات اللاسلكية وقابليتها للتكيف.
وقال النفوري: "يساهم دمج تعلم الآلة في جوهر عمليات الشبكة اللاسلكية بإحداث تحسينات كبيرة في تجربة المستخدم، وكفاءة الشبكات، وقابليتها للتوسع، ودفع حدود ما هو ممكن في مجال الاتصالات الحديثة".
ومن بين الحاصلين على منح Google أيضًا، البروفيسور محمد الحسيني، الأستاذ المساعد في علوم الحاسب الآلي في كاوست، والذي يقوم بعمل رائد في مجال تعلم الآلة، وخاصة في أبحاث الحوسبة البصرية من خلال مختبره (VISION CAIR)، ويتمحور عمله حول تطوير نماذج ذكاء اصطناعي شاملة يمكنها تفسير البيانات البصرية واللغوية وتوليدها عبر لغات وسياقات ثقافية متعددة؛ مما يعالج التنوع في التجارب العاطفية البشرية.
وقال الحسيني: "نحن ممتنون لمساهمة Google، التي ستمكننا من جمع المزيد من البيانات متعددة اللغات من اللغات الممثلة تمثيلًا ناقصًا، والتي نحتاجها لبناء نموذج ذكاء اصطناعي أكثر شمولًا".
وحصل على المنحة أيضًا أعضاء هيئة تدريس آخرون مثل البروفيسور "دي وانغ" الأستاذ المساعد في علوم الحاسب الآلي والباحث الرئيسي في مختبر الخصوصية والوعي والمسؤولية والثقة (PART) في كاوست، والبروفيسور "شين غاو" رئيس وأستاذ برنامج علوم الحاسب الآلي والمدير المساعد المكلف لمركز العلوم البيولوجية الحاسوبية (CBRC) وقائد مجموعة المعلوماتية الحيوية الهيكلية والوظيفية في الجامعة.
يُذكر أن Google ستسعى لمطابقة كل فائز من أعضاء هيئة التدريس في كاوست بباحث من Google يمكنه أن يكون راعيًا له.
وتُعَد المنح ضمن جهود Google لدعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي حول العالم.
ويشير البروفيسور يورغن شميدهوبر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وأستاذ برنامج علوم الحاسب الآلي في كاوست، إلى أن هذه المنح تؤكد اهتمام Google بأبحاث الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي في كاوست.
وأضاف: "يقوم أعضاء هيئة التدريس المتخصصون لدينا في مجال الذكاء الاصطناعي، باستكشاف المجالات الرائدة في تعليم الآلة والحوسبة البصرية، وتحديدًا رسومات وتصوير الحاسب الآلي. ويسعدنا أن نرى Google تدعم هذا الأمر".
يشار إلى أن كاوست تحتل المرتبة 17 على الصعيد العالمي في تصنيفات علوم الحاسب الآلي (CSRankings)، وهي تصنيفات تقيس مخرجات أقسام الحاسب الآلي في أبرز المنشورات العلمية المرموقة بين عامي 2014- 2024 في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة البصرية؛ (تحديدًا الرؤية الحاسوبية والرسوميات الحاسوبية والتصوير التحليلي).
ويُذكر أن توقيت هذه المنح صادف إعلان كاوست عن تأسيس مركزها الجديد للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيادة البروفيسور برنارد غانم والبروفيسور يورغن شميدهوبر؛ حيث يهدف هذا المركز إلى تسريع التميز في أبحاث الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها في المملكة من خلال ابتكار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للأغراض العامة وتدريب أفضل الممارسات التي تغذي الحلول المتخصصة لأولويات للبحث والتطوير والابتكار في المملكة. وسيكون البروفيسور برنارد غانم رئيس المركز الجديد في كاوست.