بقيمة 100 ألف دولار.. تعاون بين "كاوست" و"جوجل" لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي بالمملكة

من جانبه، قال البروفيسور جيانلوكا سيتي، عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست: إن من الرائع أن نرى Google تعترف بجودة المواهب في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية في كاوست. حيث ستتيح هذه المنح لأعضاء هيئتنا الأكاديمية تعزيز الجهود في مجال تعلم الآلة متعدد اللغات والنماذج، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة في المجالات التي يمكنها إحداث تأثير مجتمعي هائل.