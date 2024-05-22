"الجاسر" يستعرض جهود المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية خلال "كوب 28" بألمانيا

وبعد ختام الاجتماع، تجول "الجاسر" يرافقه المسؤولون من الدول المشاركة، بالمعرض المصاحب للمؤتمر؛ مطّلعاً على مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفرص تعزيز التعاون في مجال النقل وتبادل الخبرات والتجارب.