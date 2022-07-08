دحول وخلائق تنتشر في رفحاء.. ومختص يكشف أسباب تكوّنها‎

‏تنتشر الدحول والخلائق في جهات متفرقة من محافظة رفحاء، وخاصة الجهة الجنوبية من خط التابلاين، وأشهر هذه الدحول ما يوجد في أرض تسمى الهبكة التي تبعد عن محافظة رفحاء بنحو ‏140 كلم جنوب غرب.