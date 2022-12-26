مبادرة إنسانية رائعة.. شاب ينهي معاناة مواطنة مع المرض بتبرعه بجزء من كبده دون مقابل

أنهى الشاب سعد بن عبدالله الرسلاني في مبادرة إنسانية رائعة، معاناة مواطنة كبيرة بالعمر من المرض؛ بعد أن تبرع لها بجزء من كبده دون مقابل طلبًا للأجر والثواب من الله.
وتفصيلاً، بادر "الرسلاني" أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن دون تردد بالتبرع لوالدة زميله في العمل فياض ظاهر الشمري، بعد أن علم بمعاناتها وصراعها مع المرض لعدة سنوات، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وبعد عمل الفحوص، تمت عملية زراعة جزء من الكبد وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وقد أقام منسوبو الدفاع المدني بحفر الباطن، حفل تكريم لزميلهم سعد عبدالله الرسلاني الذي ضرب أروع أمثلة الوفاء والإخلاص لإنقاذ حياة "والدة" زميله في العمل، وإنهاء صراعها مع المرض، وتقديم درع تذكارية تكريمًا له.
وأكد المتبرع "سعد الرسلاني" أنه تبرع بجزء من كبده مبتغيًا الأجر من الله تعالى، لافتًا إلى أن ديننا وقيمنا الإسلامية تحثنا على المساهمة في إنقاذ حياة الناس وتفريج كربهم سائلاً الله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه تعالى وأن يشفي جميع المرضى".