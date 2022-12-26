مبادرة إنسانية رائعة.. شاب ينهي معاناة مواطنة مع المرض بتبرعه بجزء من كبده دون مقابل

وتفصيلاً، بادر "الرسلاني" أحد منسوبي الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن دون تردد بالتبرع لوالدة زميله في العمل فياض ظاهر الشمري، بعد أن علم بمعاناتها وصراعها مع المرض لعدة سنوات، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وبعد عمل الفحوص، تمت عملية زراعة جزء من الكبد وتكللت بالنجاح ولله الحمد.