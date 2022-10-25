"حساب المواطن" يوضّح شروط حصول الأم الحاضنة غير السعودية على الدعم لأبنائها

كشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية حصول الأم الحاضنة غير السعودية على الدعم لأبنائها السعوديين.
وأوضح الحساب في ردّه على استفسار احد المستفيدين على تويتر حول مدى أحقية الأم الحاضنة غير السعودية (أم مواطن) أخذ دعم حساب المواطن لأبنائها، مبيناً أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية مطلقة، بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).
وتابع، (في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب عبر صوتك مسموع من خلال الرابط http://urv.ca.gov.sa/urv: برقم هويته واختيار نوع الطلب الرئيس (التسجيل)، ونوع الطلب الفرعي (أخرى)، ورفع المستندات المطلوبة).