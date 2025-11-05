طقس اليوم .. الأرصاد: أمطار خفيفة على جازان وعسير وضباب في الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية منها، كذلك على منطقتي جازان وعسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.