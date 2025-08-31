انطلاق "واحة الإعلام" في الرياض على مساحة 4 آلاف م² بمشاركة محلية ودولية واسعة

أعلنت وزارة الإعلام، اليوم، انطلاق أعمال النسخة العاشرة من "واحة الإعلام"، وذلك بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بالتزامن مع فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).
وصُمّمت "الواحة" على مساحة تتجاوز 4,000 متر مربع، مجهّزة بأحدث التقنيات، وتضم مناطق متخصصة تستقبل أكثر من 3 آلاف زائر من الخبراء والمختصين محليًا ودوليًا.
وتقدّم "الواحة" تجربة إعلامية وتقنية غامرة للزوار، من خلال مناطق أبرزها: "وادي الواحة" التي تبث فعاليات الندوة والمعرض المصاحب عبر شاشات مباشرة، وتوفر خدمات متخصصة، و"معرض الواحة" الذي يُجسد مشروعات التحول الوطني المرتبطة برؤية السعودية 2030، ويعرض أبرز تقنيات التنظيم الرقمي (RegTech) من خلال أجنحة تفاعلية، إضافة إلى أربعة أستوديوهات مخصصة للقنوات التلفزيونية.
وتتميّز النسخة الحالية بابتكار "الجسر الرقمي"، وهي تجربة بصرية فريدة تحاكي رحلة التحول الرقمي في المملكة بأسلوب تفاعلي يوثق تطورها التقني والحضاري.
ويشارك في أجنحة "الواحة" عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، والبنك الأهلي السعودي، وشركة موبايلي، إلى جانب مبادرات ومشروعات وطنية كبرى مثل "نيوم" و"روح السعودية"، فضلًا عن شركات محلية وعالمية في مجالات الاتصالات والتقنية.
وتُعد "واحة الإعلام" منصة وطنية متكاملة أطلقتها وزارة الإعلام لتعزيز الحضور الإعلامي السعودي في المحافل الدولية، وخلق بيئة إعلامية احترافية تواكب التحولات النوعية التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
يُذكر أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تُقام هذا العام في الرياض بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت شعار "التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة"، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع السياسات وقادة القطاع من أكثر من 190 دولة حول العالم.