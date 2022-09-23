"رئيس بلدية القوز" يهنئ القيادة الرشيدة وشعب المملكة باليوم الوطني الـ92

وأضاف: الوطن قدّم لنا الشيء الكثير من مشروعات التطور والبناء في مختلف القطاعات؛ خدمة للوطن والمواطن لحفظ حقوقه وكرامته التي تتطلب منا الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة، وبذل الجهد لكل ما من شأنه بناء ورفعة هذا الوطن؛ حتى يتحقق الطموح ويرى العالم أجمع رؤية 2030 التي ستتحقق من خلالها أهداف تطوير جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وبناء قاعدة اقتصادية جديدة متنوعة، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.