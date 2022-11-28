القبض على نيجيري حاول تهريب مخدرات إلى السعودية داخل أحذيته

وأشارت إلى أنه بعد مواجهة المتهم من قِبَل المسؤولين الأمنيين في المطار؛ اعترف بمحاولة تهريبه لمواد مخدرة (كوكايين) تبلغ ٤٠٠ غرام؛ مشيرًا إلى أن له شريكًا آخر يُدعى "المعلم" يعمل في تجارة التهريب والممنوعات.