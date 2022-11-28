القبض على نيجيري حاول تهريب مخدرات إلى السعودية داخل أحذيته

ألقت السلطات الأمنية في مطار مورتالا محمد الدولي في نيجيريا، القبض على مهرب مخدرات (٥٦ عامًا) حاول تهريب مواد مخدرة إلى السعودية عبر إخفائها في أحذيته.
وذكرت تقارير نيجيرية أن المتهم -ويدعى لويال أوينقا- نيجيري الجنسية، تم إيقافه داخل المطار حين كان في طريقه إلى مدينة جدة عبر الخطوط الجوية الإثيوبية.
وأشارت إلى أنه بعد مواجهة المتهم من قِبَل المسؤولين الأمنيين في المطار؛ اعترف بمحاولة تهريبه لمواد مخدرة (كوكايين) تبلغ ٤٠٠ غرام؛ مشيرًا إلى أن له شريكًا آخر يُدعى "المعلم" يعمل في تجارة التهريب والممنوعات.