بصمة لإدارة العقارات تطرح "ياقوتة الرمال" للمزاد العلني

كما تتميز "ياقوتة الرمال" بقربها من مطار الملك خالد الدولي حيث تبعد عنه خمس دقائق، كما أنها تقع قريبًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وواجهة روشن، إضافة إلى قربها من المشاريع المستقبلية العملاقة مثل إكسبو الرياض 2030، إذْ تبعد عنه 10 دقائق.