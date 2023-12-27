بصمة لإدارة العقارات تطرح "ياقوتة الرمال" للمزاد العلني

أعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات عن طرح أرض "ياقوتة الرمال" للبيع في المزاد العلني، وتتربع الأرض على مساحة تصل إلى 299.684 متر مربع.
ومن المقرر أن يقام المزاد يوم الاثنين 22 يناير 2024م، الموافق 10 رجب 1445هـ، في قاعة "عبية نجد" في مدينة الرياض، عند الساعة الرابعة مساءً.
وتُعدُّ أرض "ياقوتة الرمال" فرصة استثمارية، ووجهة مستقبلية، إذْ تتميز بموقعها الإستراتيجي في شمال شرق مدينة الرياض، وتحديدًا في حي الرمال، على طريق خزام الرابط بين طريق محمد بن فرج المؤدي إلى المطار وطريقَيْ الجنادرية والثمامة.
كما تتميز "ياقوتة الرمال" بقربها من مطار الملك خالد الدولي حيث تبعد عنه خمس دقائق، كما أنها تقع قريبًا من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وواجهة روشن، إضافة إلى قربها من المشاريع المستقبلية العملاقة مثل إكسبو الرياض 2030، إذْ تبعد عنه 10 دقائق.
ويأتي هذا المزاد إتمامًا لدور شركة بصمة لإدارة العقارات الريادي في القطاع العقاري، وإدارة المزادات، وذلك من خلال تقديمها لمزادات نوعية للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، تلبي آفاقهم الاستثمارية، وتطلعاتهم المستقبلية.
جدير بالذكر أن حجم أعمال مزادات بصمة في هذا الربعين الأولين من العام المالي تجاوز 2.100.000.000ريال.