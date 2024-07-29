"إغاثي الملك سلمان" يوزع 210 سلال غذائية في ولاية كسلا بالسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 210 سلال غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 1.555 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من ناحية أخرى، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محليات عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 37 عملية حقن للشبكية، و14 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و73 عملية ليزر، و34 عملية للشبكية، و28 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.
على صعيد مختلف، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 276 سلة غذائية في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 1.932 فردًا بواقع 276 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
إلى ذلك، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة لحج، يستفيد منه 1.850 فردًا بشكل مباشر، و860.000 فرد بشكل غير مباشر، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
ويتضمن البرنامج تأثيث المعهد بالأثاث المكتبي والطبي المناسب، وتزويده بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والتعليمية المطلوبة في أقسام الأسنان، والقبالة (توليد النساء)، والتمريض، والصيدلة، بهدف استعادة الدور الريادي الذي تميز به المعهد خلال السنوات الماضية في تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بالكادر الصحي المؤهل.
وتأتي الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ وذلك لتغطية العجز في المؤسسات والمراكز الصحية في اليمن، وإعدادها بكل المواد والمستلزمات الطبية الأساسية لخدمة المرضى والمصابين.
وفي تطور آخر، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دانكان موليما.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وآفاق العمل الإنساني في زامبيا.
وأشاد سفير جمهورية زامبيا بالمستوى المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة والجهود الإنسانية التي يبذلها لمساعدة الدول والشعوب المتضررة حول العالم.