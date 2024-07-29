"إغاثي الملك سلمان" يوزع 210 سلال غذائية في ولاية كسلا بالسودان

إلى ذلك، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة لحج، يستفيد منه 1.850 فردًا بشكل مباشر، و860.000 فرد بشكل غير مباشر، حيث وقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.